Pará completará 250 jogos com a camisa do Santos neste sábado Lateral-direito é o jogador do atual elenco com mais partidas pelo clube

Na partida contra o Coritiba no próximo sábado, o lateral-direito Pará vai comemorar mais uma marca especial em sua carreira, a de 250 jogos com a camisa do Santos. Na atual temporada, o camisa 4 do Peixe atuou em 50 partidas e deu 3 assistências para gol. Ele é o atleta do atual elenco com mais jogos com a camisa do Santos.

– Fico muito feliz em completar essa marca com uma camisa que tanto respeito e tenho um enorme carinho. Espero poder jogar ainda mais com essa camisa tão pesada do cenário nacional e internacional. Agradeço muito a todos que me deram a oportunidade de jogar aqui e ao carinho da torcida que sempre me respeitou”, afirmou o lateral.

Além de ser bicampeão da Libertadores (Santos em 2011 e Flamengo em 2019), Pará é o 12º jogador com mais jogos de Libertadores na história do Santos, com 23 jogos.

O atleta que irá completar 35 anos no dia 14 de fevereiro, ganhou com a camisa do Santos títulos importantes como o Campeonato Paulista (2010, 2011, 2012); a Copa do Brasil (2010) e a Copa Libertadores (2011).

