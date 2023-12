Para celebrar 10 anos no mercado, Cacildis lança samba inédito interpretado pelo cantor Mumuzinho

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 01/12/2023 - 12:17 Para compartilhar:

Como forma de celebrar seu aniversário de 10 anos, a cerveja Cacildis, marca do Grupo Petrópolis, lançou um samba inédito, interpretado pelo cantor Mumuzinho. Idealizada pela agência VMLY&R, a campanha “Cacildis – 10 Anos que Deram Samba” nasceu para homenagear o ritmo que faz parte não só da história da companhia, como também de Mussum, inspiração de Sandro Gomes e Diogo Mello para a criação da marca, em 2013.

+Saiba quem está por trás do sucesso de Márcia Fu em ‘A Fazenda 15’

+Capela premiada, porta gigante, cinema e heliponto: conheça a luxuosa mansão de Angélica e Huck

Intitulada ‘Um Brinde à Vida’, a canção já está disponível nas plataformas de streaming.

“O bom humor e o samba, que sempre foram marcas-registradas da Cacildis e do próprio Mussum, guiam as ações em comemoração à primeira década da cerveja”, disse Ariane Oliveira, gerente de conteúdo da marca Cacildis no Grupo Petrópolis.

“A cerveja sempre esteve e está presente em toda roda de samba, então, só a Cacildis, que tem o sambista Mussum no seu rótulo, poderia criar um samba por meio das suas cervejas”, completou Gabriel Carletti, diretor de criação da VMLY&R.

A campanha ainda conta com a participação dos atores Ailton Graça e Yuri Marçal, que interpretam Mussum no premiado filme de Silvio Guindane, além de Thais Macedo, Loh, o ator e humorista Julio de Sá, e o filho de Mussum, Sandro Gomes. Todos irão tocar sambas utilizando os instrumentos criados com as latas de Cacildis.

Ouça a nova música ‘Um Brinde à Vida’, com Mumuzinho, aqui.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias