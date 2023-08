Para CCR, plano de execução é foco, mas caixa permite estudar oportuni

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2023 - 7:15 Compartilhe

Executar as concessões já existentes segue sendo o foco da CCR. No entanto, a posição de caixa sólida permite que a companhia estude novas oportunidades, segundo o vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores, Waldo Perez.

“Temos poder de fogo para novos investimentos, mas continuamos com disciplina financeira, olhando para oportunidades de forma seletiva”, afirmou o executivo durante a teleconferência de resultados promovida na sexta-feira, 4.

Perez reforçou que a CCR está satisfeita com o atual portfólio, mas não descarta reciclagem de ativos para abrir espaço no balanço. “Essa é uma discussão constante”, disse.

Enquanto isso, o foco é alocar capital em ativos no Brasil nos três modais operados pela empresa: mobilidade, aeroportos e rodovias, ainda de acordo com o vice-presidente de RI.

Perez disse ainda que a empresa tem olhado para o desenvolvimento do setor de eVTOL (aeronave de decolagem e aterrissagem vertical elétrica), principalmente no potencial de transporte de carga. No entanto, avaliou que ainda existem muitos estudos a serem feitos.

