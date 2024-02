Para Bundesbank, PIB alemão será mais fraco em 2024 e terá contração no 1º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/02/2024 - 17:09 Para compartilhar:

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha será mais fraco em 2024 do que o esperado anteriormente, demonstrando uma recuperação atrasada e gradual, afirmou nesta sexta-feira, 23, o presidente do BC alemão, Joachim Nagel, enquanto apresentava o relatório anual do Bundesbank.

De acordo com ele, as exportações alemãs devem crescer neste ano à medida que a demanda por bens retorna, os gastos das famílias devem se beneficiar dos salários reais mais altos, enquanto um mercado de trabalho estável e um forte avanço salarial significarão que as pessoas terão efetivamente mais dinheiro disponível.

Nagel acredita que o conjunto desses fatores será responsável por apoiar a economia ao longo do ano, após uma contração leve no primeiro trimestre de 2024 – resultado da cautela sobre gastos domésticos e da queda recente e significativa da demanda industrial externa. Fonte: Dow Jones Newswires

