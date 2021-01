Para Bruno Vicari, Luxemburgo ‘não tem mérito na temporada do Palmeiras’ Apresentador diz que ex-técnico do Palmeiras não participou da montagem do elenco

O apresentador Bruno Vicari disse, durante o “BB Debate” desta terça-feira, que o técnico Vanderlei Luxemburgo, hoje no Vasco, não merece mérito pela temporada do Palmeiras, que disputará a final da Libertadores contra o Santos neste sábado. Luxemburgo foi o técnico do Verdão durante o Campeonato Paulista, o início do Brasileirão e a fase de grupos da Libertadores.

– Tem que parar com essa história que o Luxemburgo tem mérito na temporada do Palmeiras. O Luxemburgo merece destaque apenas pela campanha do Palmeiras na primeira fase que colocou o time como a melhor campanha. Agora, na formação do time, não tem nenhum. O Felipe Mello era zagueiro com ele – explicou o apresentador.

O Palmeiras reencontra o Vanderlei Luxemburgo nesta terça, com o confronto contra o Vasco, às 20h, pelo Brasileirão.

