Para brasileiros, governo do RS tem ‘muita responsabilidade’ pela tragédia, indica pesquisa

Um levantamento feito pela Genial/Quaest aponta que 68% dos brasileiros acreditam que o governo do Rio Grande do Sul tem muita responsabilidade pela tragédia no estado após as fortes chuvas que atingiram a região.

Para 20% dos entrevistados, o governo estadual tem “pouca responsabilidade” e outros 12% avaliaram que o governo de Eduardo Leite (PSDB) não tem nenhuma responsabilidade.

Já no âmbito das administrações municipais, 64% dos brasileiros afirmaram que as prefeituras têm muita responsabilidade pela tragédia. 20% dizem acreditar que os prefeitos têm “pouca responsabilidade” e outros 16% afirmam que os gestores municipais não têm nenhuma responsabilidade.

Os entrevistados responderam ainda sobre a responsabilidade do governo federal na tragédia. Para 59% deles, o governo federal tem muita responsabilidade, 24% acham que tem “pouca responsabilidade” e outros 17% afirmam que a gestão federal não tem nenhuma responsabilidade pela tragédia.

A Genial/Quaest também questionou os entrevistados sobre se investimentos em infraestrutura poderiam ter evitado a tragédia. Para 70% dos brasileiros, algo poderia ter sido feito. Outros 30% disseram que a tragédia era inevitável.

A pesquisa feita entre os dias 2 e 6 de maio ouviu presencialmente 2.045 brasileiros com 16 anos ou mais em todos os estados.