Para Braga Netto, PIB mostra que política econômica tem obtido resultados

O ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto, comemorou o resultado da atividade econômica no terceiro trimestre. O Produto Interno Bruto (PIB) do País registrou alta de 7,7% no período ante o segundo trimestre, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“A política econômica que o governo vem traçando, buscando minimizar os efeitos da pandemia, ela mostra que tem obtido resultados”, disse o ministro ao fazer referência ao indicador.

A fala ocorreu durante participação no Fórum Nacional de Controle, realizado virtualmente pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Veja também