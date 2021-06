Para BCE, economia da zona do euro deve ganhar força no 2º semestre

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira que a atividade econômica da zona do euro deverá ganhar força no segundo semestre do ano, à medida que restrições motivadas pela pandemia de covid-19 forem gradualmente revertidas com o avanço nos esforços de vacinação contra a doença. Lagarde, que falou durante coletiva de imprensa que se segue à decisão do BCE de deixar sua política monetária inalterada, alertou, no entanto, que ainda há incertezas e que o cenário de curto prazo depende dos desdobramentos da pandemia.

Ela disse também que a inflação se acelerou recentemente, em função de uma base de comparação fraca e de uma acentuada alta nos preços de energia, e deverá manter a tendência na segunda metade de 2021, antes de voltar a perder força.

Segundo Lagarde, projeções indicam gradual aumento das pressões inflacionárias subjacentes. Mais adiante, porém, a inflação deverá ficar abaixo da meta oficial do BCE, que é de uma taxa ligeiramente inferior a 2%, acrescentou ela.

