Para BC, evolução dos indicadores sugere crescimento econômico do País

O Banco Central reiterou, nesta sexta-feira, 16, que a evolução dos indicadores de atividade sugere crescimento econômico do País. A estimativa foi dada pelo o chefe do Departamento Econômico do Banco Central (BC), Tulio Maciel, durante apresentação do o Boletim Regional, que trouxe dados e indicadores econômicos de diferentes regiões brasileiras.

“Em relação ao comércio, nos últimos 12 meses tivemos crescimento de 0,8% no Nordeste e 4,8% no Sul. A Região Sul também vem despontando com crescimento acentuado de máquinas, equipamentos e veículos”, pontuou o representante do BC.

Maciel reforçou que desde 2018, as regiões Norte, Sudeste e Sul vêm registrando os maiores crescimentos. No Norte, os números são puxados pelo setor de minério de ferro e no Sul-Sudeste, pela atividade industrial.

De acordo com o Banco Central, com relação ao crédito, nos últimos 12 meses o Brasil também registrou um crescimento de 5,4%.