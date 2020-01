Para BC, alta do déficit em transações correntes em 2019 não preocupa

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, avaliou nesta segunda-feira, 27, que o aumento do déficit de transações correntes em 2019 não preocupa a autoridade monetária. O déficit de US$ 50,762 bilhões nas transações correntes em 2019 representou um aumento de US$ 9,2 bilhões ante o saldo negativo de US$ 41,540 bilhões em 2018.

“O resultado decorre da piora no superávit comercial no ano passado”, repetiu Rocha. “Com o crescimento de 1% no PIB dos últimos anos era de se esperar algum aumento no déficit de transações correntes, mas o resultado de 2019 foi determinado pelo saldo comercial”, completou.