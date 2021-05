Para atrair investimento, Bolsonaro é garoto-propaganda do Brasil Investment

O presidente Jair Bolsonaro se travestiu de garoto-propaganda em um vídeo gravado para convidar “empreendedores nacionais e estrangeiros” a participarem do Brasil Investment Forum 2021, marcado para os dias 31 de maio e 1º de junho (segunda e terça-feira da semana que vem). Esta é a quarta edição do evento e, como lembrou o presidente, será realizada pela primeira vez em formato digital – por causa da pandemia de coronavírus.

“Serão apresentadas diversas oportunidades de investimentos no Brasil, como projetos nas áreas de infraestrutura, energia, agronegócio, tecnologia e inovação, bem como novas ofertas de concessões e privatizações”, enumerou Bolsonaro no vídeo. “Espero contar com a presença de todos os interessados em investir em nosso País”, continuou.

Outro vídeo disponível é o do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Mauricio Claver-Carone. Segundo ele, depois da vacinação em massa, será possível encontrar inúmeras oportunidades de investimentos baseados na recuperação sustentável da economia. Claver-Carone enfatizou que é preciso construir a região para uma forte prosperidade.

Vários ministros do governo serão os palestrantes do evento, como Tereza Cristina (Agricultura), Paulo Guedes (Economia), Carlos França (Relações Externas), Luiz Ramos (Casa Civil), Tarcísio Freitas (Infraestrutura), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Marcos Pontos (Ciência e Tecnologia) e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, além de empresários de diferentes setores e representantes de outras instituições.

