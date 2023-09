Para ativistas do clima, luzes de Nova York brilham demais

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/09/2023 - 18:59 Compartilhe

A Semana do Clima, que ocorre anualmente em Nova York, está a pleno vapor e reúne ativistas, políticos e líderes empresariais em centenas de eventos para abordar a crise climática.

No entanto, as intensas luzes que dão à “cidade que nunca dorme” seu brilho icônico têm sido há muito tempo uma fonte de frustração para os ativistas, algo que contradiz o espírito de conservação representado pela cúpula anual, que ocorre à margem da Assembleia Geral da ONU.

“Temos um longo caminho a percorrer até que uma cidade brilhantemente iluminada seja vista pelo que é: um tremendo desperdício de energia e algo que está tendo um impacto direto no mundo natural”, disse à AFP Ruskin Hartley, diretor da International Dark-Sky Association (IDA).

De acordo com dados do Departamento de Energia dos EUA, a iluminação externa nos Estados Unidos consome energia suficiente anualmente para abastecer 35 milhões de residências. Em determinado momento, apenas 1% da luz artificial chega aos olhos humanos, afirma o departamento.

As estimativas de consumo de energia para toda a cidade são difíceis de obter, mas imagens de satélite deixam claro que Nova York está entre as piores infratoras dos EUA, que, como país, desperdiça muito mais energia do que a Europa, segundo estudos.

Segundo Hartley, a redução da poluição luminosa deveria fazer parte das discussões da Semana do Clima de Nova York, que está em sua 15ª edição, e abordará temas como o financiamento do combate às mudanças climáticas, a redução da pegada de carbono dos sistemas alimentares ou o papel da arte no ativismo.

“As pessoas estão procurando maneiras de fazer uma diferença significativa no curto prazo, dada a magnitude da crise que enfrentamos. E uma das coisas mais simples que podemos fazer é olhar ao nosso redor e descobrir onde podemos reduzir o desperdício do sistema”, argumentou.

Em escala global, a IDA estima que a iluminação exterior que escapa para o espaço é responsável por 1% das emissões anuais de gases de efeito estufa.

– Impactos na vida selvagem e na saúde –

No entanto, não se trata apenas de um problema energético.

A cidade de Nova York está em uma rota migratória de aves conhecida como a rota de voo do Atlântico, por onde passam anualmente milhões de pássaros, explicou à AFP Dustin Partridge, diretor de conservação e ciência da organização Audubon de Nova York.

A luz artificial atrai as aves para a cidade. Durante o dia, elas colidem com os edifícios porque veem reflexos de vegetação atraente na selva de vidro e concreto, enquanto à noite voam em direção às janelas iluminadas.

“Em Nova York, cerca de um quarto de milhão de aves morre todos os anos devido a colisões”, explicou Partridge, e a Semana do Clima acontece durante a migração de outono.

Outra pesquisa descobriu potenciais impactos para a saúde humana, como um aumento na incidência de certos tipos de câncer, que poderia estar relacionado à interrupção dos ciclos circadianos. A luz artificial também atrai mais mosquitos e as doenças associadas a eles.

Em 2021, Nova York aprovou uma legislação que exigia que todos os edifícios de propriedade municipal desligassem as luzes não essenciais das 23h às 6h durante a migração de primavera e outono. No entanto, isso representa uma pequena fração de todas as construções, e um projeto de lei apresentado em maio que estenderia regras semelhantes a edifícios industriais e de propriedade privada ainda está pendente.

Os críticos argumentam que o horizonte noturno de Nova York é uma parte essencial da identidade da cidade: um lugar cheio de energia onde as pessoas vão para sonhar e alcançar grandes objetivos.

Nesse sentido, os ativistas citam cidades europeias que começaram a desligar as luzes quando a maioria das pessoas está dormindo, incluindo Paris, conhecida como a “Cidade Luz”.





