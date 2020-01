Para ANP, petróleo não deve ter alta expressiva, apesar de ataque do Irã

O preço do petróleo não deve ter alta expressiva nesta quarta-feira, 8, apesar do ataque do Irã a bases dos Estados Unidos no Iraque, afirmou o diretor geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, que vê o País preparado para uma eventual instabilidade do mercado no caso do agravamento da crise entre os dois países.

“O Brasil por ser exportador está bem preparado para uma eventual alta maior no preço do petróleo, que não parece provável”, disse o executivo.

Ele citou que uma importante consultoria política global, Eurasia, amenizou os reflexos do ataque pelas redes sociais, com declarações do fundador Iam Bremmer indicando que o conflito ainda não foi resolvido, mas está perto disso.

Às 9h24 (de Brasília), o preço do petróleo em Londres estava cotado a US$ 68,50 o barril, com alta de 0,32%, depois de ter atingido a máxima de US$ 71,75 o barril. Já o petróleo WTI para fevereiro caía 0,33% na New York Mercantile Exchange (Nymex), a US$ 62,50 o barril. Na máxima, alcançou US$ 65,65.