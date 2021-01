Para André Rizek ‘Palmeiras tem muita chance de ser campeão brasileiro’ Apresentador acredita que título pode vir se Abel Ferreira continuar o bom trabalho

O apresentador André Rizek disse durante o Seleção SporTV desta sexta que o Palmeiras pode ser campeão do Brasileirão caso o técnico português Abel Ferreira continue “entregando resultado”. O apresentador ainda comentou que, assim como Jorge Jesus no Flamengo, Abel conseguiu resultados “muito rapidamente”.

– O Abel, muito rapidamente, conseguiu resultados no Palmeiras que o Rogério não conseguiu no Flamengo. É um detalhe interessante. Como o Jesus no ano passado, o Abel chegou e foi entregando resultado. A gente não sabe se ele mantém isso até o fim do Brasileiro, mas se mantiver, o Palmeiras tem muita chance de ser campeão brasileiro – comentou Rizek.

– Pode ser injusto comparar o Abel Ferreira com Fernando Diniz, Renato Gaúcho, Sampaoli, que tem um trabalho mais longo, mas ele conseguiu os resultados muito rapidamente, é um recorte interessante – concluiu o apresentador do Seleção SporTV.

​A próxima partida do Palmeiras será contra o Corinthians, pelo Brasileirão, na segunda, dia 18 de janeiro.

