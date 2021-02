Para André Rizek, ‘a temporada do Corinthians acabou’ e resultado atual ‘é lucro’ Apresentador acha que o time está estagnado e repetindo os erros do São Paulo após o tricampeonato Brasileiro

Após a derrota do Corinthians para o Santos por 1 a 0 nesta quarta-feira que afastou a possibilidade da classificação para a Libertadores no Brasileirão, o apresentador André Rizek afirmou, durante o “Seleção SporTV” desta quinta-feira, que o Timão já está com resultados melhores do que os esperados para este plantel. De acordo com o comentarista, o comportamento do Corinthians parece o do São Paulo após a conquista do tricampeonato brasileiro.

> Confira a classificação atualizada da reta final do Brasileirão 2020 e simule os resultados do seu time

– A temporada do Corinthians acabou. Ficar em 10º lugar no Brasileirão, com o elenco que tem, para mim é lucro. Ficar na primeira página da tabela é muito para esse time – afirmou o apresentador. Esta não foi a primeira vez que Rizek criticou a atuação do Timão nesta temporada, reclamando especialmente da defesa.

– O que está acontecendo me parece muito do período pós tricampeonato brasileiro do São Paulo. Um time que se acostumou a ganhar muita coisa, acha que só a camisa será suficiente de continuar vencendo. E não vai acontecer, como já não está acontecendo – concluiu André Rizek.

O Corinthians volta a entrar em campo neste domingo, pelo Brasileirão, contra o Vasco da Gama.

