Para AIE, oferta de petróleo será mais que suficiente para atender demanda global em 2024

O diretor executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, afirmou nesta terça-feira, 13, que a oferta de petróleo será “mais que suficiente” para atender a demanda global em 2024, durante entrevista no podcast Bloomberg Talks. De acordo com ele, a ausência de maiores conflitos geopolíticos ou eventos climáticos extremos deve manter o mercado de petróleo “confortável”, resultando em uma moderação dos preços ao longo do ano.

Birol prevê que a demanda será significativamente mais fraca em 2024, na comparação com o ano passado.

“A demanda global será de aproximadamente 1,2 a 1,34 milhões de barris por dia neste ano, devido a desaceleração do crescimento da China – o catalisador mais importante de petróleo do mundo – e a eletrificação do sistema de transportes, com veículos elétricos”, projetou ele.

O diretor executivo ainda estimou que a demanda por combustíveis fósseis atingirá pico antes de 2030, tendo em vista o avanço mais rápido do que o esperado na transição para energia limpa.

Sobre os conflitos no Oriente Médio, Birol comentou que não vê pressão sobre os maiores produtores da região. “Agora, se houver uma escalada ou o envolvimento de um desses países, os preços de energia podem aumentar e gerar choques para a economia global”, alertou.

Do contrário, a oscilação dos preços de petróleo no nível atual devem ser consistentes com a estabilidade da inflação global, previu o diretor.

