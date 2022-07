Para acabar com sequência ruim, Cruzeiro recebe Novorizontino-SP no Mineirão Sem vencer há dois jogos na Série B, mesmo em caso de nova derrota, Cruzeiro não terá liderança ameaçada

No próximo domingo, às 16h, o Cruzeiro recebe o Novorizontino-SP, no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida será válida pela 18ª rodada da Série B do Brasileirão, a penúltima do primeiro turno.

Com 38 pontos ganhos, a Raposa está na liderança da competição, e, mesmo que perca o jogo, seguirá na posição mais nobre da tabela. No entanto, o time de Paulo Pezzolano quer acabar com a maior sequência negativa da temporada.

Nas últimas três partidas, a equipe estrelada tem um empate e duas derrotas. O último revés, inclusive, ante o Fluminense custou a eliminação do time mineiro, nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Agora, o Cruzeiro se volta somente para a Série B. O principal objetivo da temporada para a equipe é o retorno à elite do futebol nacional, e, até o momento caminha a passos largos para isso.

Umas das principais forças da equipe é, justamente, jogar em casa. Até aqui, foram oito jogos e oito vitórias em Belo Horizonte. As três derrotas, diante de Bahia, Vasco e Guarani aconteceram longe da capital mineira.

Para a partida de domingo, o Cruzeiro não terá uma peça importante. O volante Willian Oliveira sofreu uma luxação no ombro direito e será ausência. Além dele, Gabriel Brazão, João Paulo e Jajá também estão vetados pelo Departamento de Saúde do clube.

