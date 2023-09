Para ABPA, exportação de carne de frango para Japão não deve ser prejudicada com suspensão a MS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2023 - 14:41 Compartilhe

São Paulo, 21 – A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou, em nota, que todas as unidades exportadoras localizadas em Mato Grosso do Sul, Estado barrado pelo Japão após o registro de um caso de gripe aviária em ave de fundo de quintal, são de empresas que mantêm plantas em outras unidades federativas.

Com isso, diz a entidade, a expectativa é que haja uma reorganização do fluxo da exportação para que os impactos gerados pela decisão japonesa sejam minimizados.

Mensalmente, Mato Grosso do Sul exporta em torno de 2,5 mil toneladas de carne de frango para o Japão – equivalente a 0,7% das exportações mensais totais do Brasil.

A ABPA afirma que apoiará o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil nas tratativas para o restabelecimento das exportações de carne de frango provenientes de Mato Grosso do Sul para o Japão.

“Cabe lembrar que, apesar do entendimento das autoridades japonesas sobre a questão, as recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) – que têm sido seguidas por todos demais países – indicam suspensão de embarques apenas em ocorrências em produção comercial, o que não nunca ocorreu no Brasil. Exatamente por isto, o Brasil segue reconhecido pela OMSA como livre de Influenza Aviária”, afirma a ABPA.

