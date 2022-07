Para Abel Ferreira, rival do Palmeiras ‘teve mais sorte’ em classificação na Copa do Brasil Treinador diz que Verdão jogou melhor e mereceu mais a vaga para as quartas de final do torneio

Em entrevista coletiva após a eliminação do Palmeiras para o São Paulo na Copa do Brasil, Abel Ferreira fez uma análise da partida e lamentou as chances perdidas pela equipe alviverde. Para o treinador, seu time ‘mereceu mais’ e o adversário ‘teve sorte’ na classificação.

– Futebol é isso. Não vou ficar dando explicações. O futebol é assim. Fomos melhores, mas passou o nosso adversário. Tivemos oportunidades de fazer 4 a 0, tivemos oportunidades para matar o jogo e não fizemos. O futebol iluminou nosso adversário com um pênalti depois de uma jogada bem trabalhada. Agora, comparem o pênalti dado a favor deles com o pênalti não marcado em cima do Dudu. Façam as vossas conclusões. Também tem o fator sorte e hoje nosso adversário foi feliz nisso – desabafou.

Ao falar sobre a sequência de jogos do Verdão e uma possível queda de rendimento, o português ‘bateu na tecla’ de que a eliminação não pode ser explicada da maneira convencional.

O comandante alviverde fez questão de reforçar a ideia de que o Palmeiras foi superior na partida, mas pecou com uma falta de eficiência e sorte maior dos adversários.

– Não sei como isso afeta nosso psicológico. Hoje fizemos um bom jogo e o resultado foi injusto. Isso penaliza a nossa falta de eficiência e às vezes queremos arrumar explicações para tudo. Mas a verdade é que nunca fomos iluminados nos pênaltis. Nosso adversário foi mais competente e melhor nisso, além do ‘cadinho’ de sorte – disse Abel Ferreira, que prosseguiu:

– Não cabe a mim procurar explicações. Se vocês assistirem os primeiros 15 minutos de jogo, os jogadores do adversário estavam perdidos. Os jogadores do São Paulo não sabiam o que fazer. Não sabiam. Não vou falar sobre tática. Nem sempre ganha a equipe que joga melhor e foi o que aconteceu hoje. Para mim existe sorte no futebol e hoje eles tiveram isso, além da competência nos pênaltis.

Por fim, Abel Ferreira foi direto ao comentar sobre as chegadas dos novos reforços, os centroavantes Merentiel e Flaco López, que podem estrear pelo time a partir da próxima semana.

– Não acho que os jogadores devem chegar com essa pressão de serem os melhores. Ninguém faz milagres aqui. Isso aqui não é playstation (video-game). Os jogadores que chegarem precisam de tempo para adaptação. Só isso – concluiu.

