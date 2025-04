Par em ‘Malhação’, Juliana Didone e Guilherme Berenguer se reúnem e animam fãs

Lembrados até hoje como um dos casais mais queridos de Malhação, Juliana Didone e Guilherme Berenguer se reencontraram nesta segunda-feira, 14, e fizeram fotos para um novo projeto ainda misterioso. O reencontro foi flagrado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e animou os fãs saudosistas da novela teen da Globo.

Guilherme Berenguer e Juliana Didone viveram o casal Gustavo e Letícia na 11ª temporada de Malhação, de 2004, cultuada por muitos como uma das melhores fases do folhetim. A trama também contou com Marjorie Estiano e João Velho no elenco, que eram as duas outras cabeças do trio que formava a Vagabanda, banda fictícia que gerou hits como Você Sempre Será e Por Mais que Eu Tente.

A própria Juliana aproveitou o momento do ensaio para compartilhar alguns bastidores do trabalho em suas redes sociais. A atriz mostrou alguns momentos em que aparecia sendo maquiada e preparada por uma equipe de cabeleireiros e maquiadores, e também outros em que aparece posando para a câmera enquanto era fotografada e andando na praia durante os intervalos.

O fato de o trabalho ser desconhecido não impediu os fãs de demonstrarem a empolgação nas redes sociais. Além da curiosidade para descobrir mais sobre o que reuniu o ator e a atriz, muitos demonstraram curiosidade e lembraram que Berenguer e Didone irão se reencontrar mais uma vez em A Vida de Jó, nova série bíblica da Record.