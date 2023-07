Par de tênis da Apple ‘ultrarraro’ à venda por quase R$ 250 mil

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 26/07/2023 - 6:24 Compartilhe

Um comprador sortudo com pés masculinos de tamanho 42 e US$ 50.000 (R$ 237 mil) sobrando poderá comprar um dos produtos mais antigos e obscuros da Apple – um tênis.

A casa de leilões Sotheby’s está vendendo em seu site os “ultrarraros” tênis da marca Apple, que se acredita terem sido feitos sob medida para funcionários no final dos anos 80 ou início dos anos 90.

Os tênis masculinos têm salto com amortecimento a ar. Apesar de estarem em estado de “novos” estão “consistentes com a idade”, com a descrição do artigo apontando amarelados à volta das entressolas e cola, e leves marcas nas biqueiras.

A casa de leilões afirma que eles foram uma oferta única em uma conferência nacional de vendas em meados da década de 1990, mas a história completa não é clara. Em 2016, um par foi encontrado em uma venda de garagem em Palo Alto, Califórnia. Os sapatos foram levados ao Heritage Auction, que os listou com um lance inicial de $ 30.000.

Leon Benrimon, diretor de arte moderna e contemporânea da Heritage Auction, disse à Esquire em 2018: “Acreditamos que eles eram um par de protótipos de tênis feitos para a Apple no final dos anos 1980 ou início dos anos 1990″

“Acreditamos que foram feitos apenas dois pares, e o outro par era dos arquivos da Apple. O par que temos é o que acreditamos ser o único par privado conhecido”.

