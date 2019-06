Paquita que inventou agressão do ex-marido vira coach e influencer

Ana Paula Almeida, a ex-paquita Pituxita, que acusou falsamente o marido de agressão dois meses atrás, resolveu mudar de vida. Em entrevista ao Notícias da TV, ela disse que se tornou uma pessoa melhor desde que assumiu o erro e virou alvo de críticas nas ruas, nas redes sociais e até mesmo entre familiares e amigos. Precisou se isolar por conta da repercussão negativa do caso.

“Fiquei duas semanas mal. Dormia pouco e quase não comia. Passei por um furacão que devastou a minha vida e aí eu resolvi enfrentar os medos, encarar os erros para me transformar em uma pessoa melhor. Hoje, eu sei que me transformei em uma mulher melhor”, discursa Pituxita, 42 anos.

Ela virou uma espécie de influencer e coach nas redes sociais e já apareceu como cotada para a próxima edição de A Fazenda, fato que ela nega.

Pituxa também já perdeu 24 kilos desde então “Recebi muito apoio de amigos e ajuda de especialistas. Estou estudando, me cuidando fisicamente, me fortalecendo mental e espiritualmente para ajudar as mulheres que passaram e, muitas ainda passam, por traumas como o meu, a agressão de um companheiro”.