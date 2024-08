Paquistão registra primeiro caso de mpox

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/08/2024 - 6:07 Para compartilhar:

O Paquistão registrou nesta sexta-feira (16) o primeiro caso de mpox, anunciaram as autoridades de saúde, dois dias após a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarar uma emergência de saúde pública de importância internacional.

“O primeiro caso de mpox foi confirmado no Paquistão”, afirmou em um comunicado o porta-voz do Ministério da Saúde. A pessoa afetada entrou no país procedente de uma nação do Golfo e o tipo de cepa ainda precisa ser confirmado, segundo a mesma fonte.

A OMS declarou na quarta-feira a mpox uma emergência de saúde pública de importância internacional, seu nível máximo de alerta, devido ao aumento dos casos na República Democrática do Congo (RDC) e em outros países africanos.

Depois que a Suécia relatou na quinta-feira o primeiro caso em seu território de uma variante do vírus mais perigosa e contagiosa das identificadas até o momento e que havia sido diagnosticada apenas na África, a OMS alertou para a possibilidade iminente de detecção de mais surtos de mpox na Europa.

O governo da China anunciou nesta sexta-feira que aplicará durante seis meses uma série de controles sobre pessoas e produtos que entram no país devido à emergência de saúde pública.

As pessoas procedentes de países com surtos deste vírus que tiveram contato com casos de mpox ou que apresentem sintomas compatíveis “devem tomar a iniciativa de se apresentar aos serviços alfandegários ao entrar no país”, informou a administração aduaneira chinesa em um comunicado.

