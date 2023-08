Paquistão aprova extradição de pai de Saman Abbas para Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/08/2023 - 19:01 Compartilhe

ROMA, 29 AGO (ANSA) – O ministério do Interior do Paquistão aprovou nesta terça-feira (29) a extradição para a Itália do pai de Saman Abbas, jovem paquistanesa de 18 anos que foi morta em Novellara, perto de Reggio Emilia, em abril de 2021.

Shabbar Abbas é acusado de assassinar a própria filha, junto com outros membros da família, depois que ela recusou um casamento arranjado com outro homem no Paquistão.

Segundo um funcionário do Ministério do Interior do Paquistão, Shabbar será “levado para Itália em um avião fretado”.

Em uma tentativa de bloquear a extradição, o advogado do pai da vítima apresentou um recurso para o Tribunal Superior, que agendou uma audiência.

No mês passado, um juiz do tribunal distrital de Islamabad já havia confirmado um pedido de extradição para a Itália de Shabbar.

As autoridades italianas solicitaram a extradição de Abbas sob a acusação de ter assassinado Saman na noite entre 30 de abril e 1º de maio de 2021, perto da cidade de Novellara, no norte da Itália, juntamente com quatro familiares, incluindo a sua esposa, Nazia Shaheen. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias