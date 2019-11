Paquetá usará a camisa 10 da seleção nos jogos contra Argentina e sul-coreanos

A camisa 10 da seleção brasileira será de Lucas Paquetá nos dois últimos amistosos da equipe em 2019. Nesta quarta-feira, a CBF divulgou a numeração do Brasil para os duelos com a Argentina, sexta, em Riad, e a Coreia do Sul, na próxima terça, em Abu Dabi. E definiu que o meio-campista do Milan vai ficar com o número que vinha sendo de Neymar.

Porém, o atacante do Paris Saint-Germain está lesionado e não pôde ser convocado pelo técnico Tite. Assim, Paquetá usará novamente a camisa 10, o que já havia ocorrido em março, quando Neymar também estava indisponível, nos confrontos contra Panamá e República Checa, tendo, inclusive, marcado um gol.

Uma das principais novidades da convocação e atrações da seleção, o atacante Rodrygo, do Real Madrid, vai vestir o número 21. Já o atacante Wesley Moraes, do Aston Villa e convocado de última hora após o corte por lesão de David Neres, usará a camisa 18. Já Daniel Fuzato e Douglas Luiz ficaram com 12 e a 15, respectivamente.

O Brasil vai tentar encerrar um jejum de vitórias após a conquista do título da Copa América, em julho. Depois da competição, a seleção empatou por 2 a 2 contra a Colômbia e foi derrotado por 1 a 0 pelo Peru, em dois confrontos nos Estados Unidos. Em seguida, a equipe nacional acumulou duas igualdades por 1 a 1, contra Senegal e Nigéria, em amistosos realizados em Cingapura.

Confira a numeração da seleção para os amistosos:

1 – Alisson

2 – Danilo

3 – Thiago Silva

4 – Marquinhos

5 – Casemiro

6 – Alex Sandro

7 – Richarlison

8 – Arthur

9 – Gabriel Jesus

10 – Lucas Paquetá

11 – Philippe Coutinho

12 – Daniel Fuzato

13 – Felipe

14 – Éder Militão

15 – Douglas Luiz

16 – Renan Lodi

17 – Fabinho

18 – Wesley Moraes

19 – Willian

20 – Roberto Firmino

21 – Rodrygo

22 – Emerson

23 – Santos