Paquetá, melhor estrangeiro do futebol francês, poderá trocar Lyon pelo Arsenal

Apontado como o melhor jogador estrangeiro do último Campeonato Francês, Lucas Paquetá, do Lyon e da seleção brasileira, poderá disputar a próxima temporada por outra equipe. A revelação foi feita pelo próprio presidente do clube, Jean-Michel Aulas.

“Há propostas por ele. Há um certo número e jogadores que se sentem completamente no projeto, e outros que não. Economicamente, temos meios de ir atrás das nossas ideias e objetivos. Para Lucas, obviamente o tema (transferência) surgiu, e estamos avaliando. O técnico deu sua opinião e há também o desejo dos jogadores”, disse o dirigente, nesta segunda-feira, em entrevista à imprensa francesa.

Uma das possibilidades é Paquetá ir atuar no Arsenal, de Londres, que já conta com o trio brasileiro formado por Gabriel Jesus, Martinelli e Magalhães. O Milan também teria interesse no jogador.

Em 77 jogos pelo Lyon, Lucas Paquetá, que iniciou a carreira no Flamengo, marcou 21 gols e fez 13 assistências. O meio-campista está com 24 anos.