Paquetá comemora gol da classificação e atuação do grupo: ‘A gente continuou trabalhando’ Atacante fez o gol da vitória brasileira sobre os chilenos e comentou bom desempenho da equipe mesmo após expulsão de Gabriel Jesus

Depois da vitória do Brasil sobre o Chile no Estádio Nilton Santos, nesta sexta-feira, a Seleção está classificada para a semifinal da Copa América. Lucas Paquetá, que fez o único gol da partida 2 minutos após entrar em campo, ressaltou que o foco foi essencial para o resultado e celebrou a atuação do grupo mesmo com um jogador a menos.

– Vai muito da concentração para entrar preparado no jogo, o professor deixa isso bem claro pra gente, atentos de que todos são importantes e hoje todos puderam ajudar e contribuir com essa vitória. Um jogo muito difícil, muito brigado, disputado. [Mesmo] com a saída do Jesus a gente continuou trabalhando, sofrendo quando tinha que sofrer e tentando colocar mais um gol. Não consegui, mas o mais importante é que seguramos o resultado e avançamos na Copa América – disse.

Com a expulsão de Gabriel Jesus, o jogador precisou cumprir a função do outro atacante também. Ao comentar a mudança no esquema tático, Paquetá deu o mérito ao técnico Tite e disse que cumpre o mesmo papel no Lyon, clube em que está atualmente.

– Acho que o professor sabe das características de cada um. É uma coisa que eu faço bastante no meu clube, ajudar na frente e atrás, e hoje não foi diferente. Mas estou feliz com a classificação, com a ajuda e a entrega de todos. Foi fundamental.

Na próxima etapa da competição, o Brasil encara o Peru na próxima segunda-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos.

