Paquetá brilha em vitória do West Ham e amplia má fase do Manchester United no Inglês

Embalado pela boa atuação de Lucas Paquetá, o West Ham venceu o Manchester United por 2 a 0 neste sábado, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Inglês, e emperrou a tentativa de reação do time do técnico Erik Ten Hag na competição.

Atuando como articulador, o brasileiro foi o responsável direto pelo triunfo. Ele deu a assistência para o gol de Jarrod Bowen e voltou a ser decisivo ao deixar Kudus em condições de definir a partida. Na classificação, o West Ham chegou aos 30 pontos e ensaia uma aproximação junto ao pelotão de frente. O United permanece com 28.

O Campeonato Inglês volta a ter jogos já no meio da próxima semana. O Manchester United vai contar com o apoio de sua torcida no Old Trafford para buscar a reabilitação diante do Aston Villa na terça-feira. Já na quinta, será a vez do West Ham entrar em campo para a difícil missão de encarar o Arsenal como visitante.

Vindo de um empate e uma derrota, o United teve o seu melhor momento em uma finalização do brasileiro Antony, que o goleiro Aréola defendeu. Bastante acionado, Garnacho deu bastante trabalho à defesa do rival, mas complicou a sua atuação por falta de capricho nas finalizações.

Trabalhando como articulador, Lucas Paquetá teve a missão de arrumar o time. E na volta do intervalo, cumpriu bem a sua função. O West Ham melhorou seu rendimento e balançou as redes aos 26 minutos.

O centroavante Jarrod Bowen recebeu boa assistência de Paquetá e conseguiu espaço para a finalização dentro da área. Ele acertou o canto direito e não deu chances de defesa para o goleiro Onana.

O gol animou a torcida e, novamente graças à boa atuação de Lucas Paquetá, o West Ham ampliou em um intervalo de seis minutos. O atleta revelado pelo Flamengo achou Mohammed Kudus livre na entrada da área. Ele bateu firme e fez 2 a 0 aos 32 minutos.

Com o jogo sob controle, o West Ham só administrou a vantagem de dois gols para garantir mais três pontos na classificação. Já o United, vai ter que assimilar os erros que custaram o revés para buscar uma reabilitação na próxima semana.

