Paquetá avisa que Brasil vai dificultar classificação do Equador às quartas da Copa América

O meia Lucas Paquetá alertou o Equador nesta sexta-feira que o Brasil buscará derrotá-lo no jogo de encerramento do Grupo B da Copa América-2021, no domingo, em Goiânia, resultado que pode comprometer a classificação da seleção ‘Tricolor’ às quartas de final.

“A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, eles precisam vencer e nós queremos vencer. Precisamos colocar nosso objetivo acima do deles”, disse o meia, de 23 años, em coletivs de imprensa virtual em Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro.

O jogador do Lyon, que tem tido bom entrosamento com Neymar, destacou o desejo da Seleção de terminar a fase de grupos com uma campanha 100% após derrotar a Colômbia por 2 a 1 e golear Venezuela (3-0) e Peru (4-0).

“A gente vem treinando bastante, colocando em prática tudo que o professor vem pedindo, para que a gente consiga fazer nosso melhor e vencer mais uma partida na Copa América”, acrescentou Paquetá.

Classificado desde a segunda rodada para as quartas de final e com a liderança do Grupo B garantida, o Brasil deve retirar novamente o elenco para dar oportunidades aos jogadores que jogaram poucos minutos e testar novas estratégias com vistas à Copa do Mundo do Catar-2022, que está praticamente encaminhada depois que a ‘Canarinha’ venceu os seis jogos que disputaou nas Eliminatórias.

Na Copa América, Tite colocou em campo 22 dos 24 jogadores convocados. O lesionado Felipe, zagueiro do Atlético de Madrid e o volante Douglas Luiz, do Aston Villa, da Inglaterra, são os únicos que ainda não estrearam.

Outros, como o atacante Vinicius Jr, do Real Madrid, e o lateral Emerson, do Barcelona, tiveram pouco tempo em campo e poderão jogar contra os equatorianos.

– Missão (quase) impossível –

O Equador, do técnico argentino Gustavo Alfaro, precisa vencer o Brasil para se classificar para a próxima fase sem depender do resultado entre Peru e Venezuela, que se enfrentam no mesmo dia em Brasília.

Se a Venezuela vencer e o Equador perder para os donos da casa, o Tricolor ficará fora do torneio de seleções mais antigo do mundo.

Se as duas equipes empatarem, o Equador passará; e se ambos perderem, a vaga será definido no saldo de gols.

Uma derrota para o Brasil parece pouco provável tendo em vista a sólida campanha que parece levar os anfitriões à final no Maracanã, no dia 10 de julho.

“Temos que pensar jogo a jogo, disputar cada partida como se fosse a última. Tenho certeza de que se fizermos com esse pensamento vamos conseguir alcançar essa final”, concluiu Paquetá.

raa/ol/aam

Veja também