Papua-Nova Guiné evacua mais de 8 mil pessoas após deslizamento

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/05/2024 - 14:01 Para compartilhar:

PORT MORESBY, 29 MAI (ANSA) – As autoridades da Papua-Nova Guiné evacuaram cerca de oito mil pessoas de aldeias próximas ao local do grande deslizamento que atingiu o país na última semana.

A área afetada é montanhosa e quase inacessível, o que dificulta as operações de resgate. De acordo com as estimativas iniciais, cerca de duas mil pessoas foram soterradas.

“Estamos tentando evacuar. A cada hora que passa é possível ouvir o estalar das rochas, é como uma bomba ou tiro e as pedras continuam a cair”, disse Sandis Tsaka, administrador provincial de Enga.

Na opinião de Niels Kraaier, representante da Unicef, é “muito improvável” que sejam encontrados sobreviventes na zona do enorme deslizamento de terra que soterrou uma aldeia inteira.

Ele acrescentou que as operações não vão se tratar de uma missão de resgate, mas sim de “recuperação dos corpos”. (ANSA).