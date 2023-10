Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/10/2023 - 9:17 Para compartilhar:

MONZA, 20 OUT (ANSA) – O atacante Alejandro “Papu” Gómez, campeão mundial em 2022 pela seleção da Argentina e jogador do Monza, testou positivo em um exame antidoping e recebeu dois anos de suspensão, segundo informações do jornal espanhol Relevo. (ANSA).

