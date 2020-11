Papo de cinema

Bianca Comparato e o curador Breno Lira Gomes conversam nesta sexta, 13, às 19h, no Instagram da BLG Entretenimento sobre o filme Morto Não Fala, de Dennison Ramalho, que conta também com Daniel de Oliveira e Fabiula Nascimento. O thriller participa da mostra do CCBB macaBRo – Horror Brasileiro Contemporâneo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

