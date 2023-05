Paper Excellence planeja nova fábrica de celulose de US$4 bi no Brasil, diz fundador

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/05/2023 - 17:42 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O fundador da Paper Excellence, Jackson Wijaya, disse nesta quarta-feira a governadores brasileiros em Nova York que a companhia planeja investir 4 bilhões de dólares em uma nova fábrica no Brasil.

“Temos planos de investir 4 bilhões de dólares em um novo projeto no Brasil de 2,5 milhões de toneladas de celulose”, disse ele no encontro, segundo comunicado da Paper Excellence.

A previsão é de geração de cerca de 2,5 mil empregos diretos com a iniciativa, enquanto o local a sediar o investimento ainda está em estudo, de acordo com a Paper Excellence.

Os governadores Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Helder Barbalho, do Pará, Wilson Lima, do Amazonas, Renato Casagrande, do Espírito Santo, e Mauro Mendes, do Mato Grosso, participaram da reunião.

O deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator de um grupo de trabalho sobre a reforma tributária na Câmara dos Deputados, também estava presente, assim como Claudio Cotrim, presidente da Paper Excellence no Brasil.

Nos últimos anos, a companhia vem travando uma disputa com a J&F na Justiça sobre a aquisição da Eldorado Celulose.

A Paper Excellence também opera no Canadá, nos Estados Unidos e na França.

(Por André Romani)

