Papel da ciência na atualidade é o tema da redação da Fuvest de 2020

A importância da ciência para o mundo contemporâneo foi o tema da redação da segunda fase da Fuvest, aplicada neste domingo, 5. A prova é considerada um dos maiores vestibulares do País e a principal porta de entrada para cursar uma graduação na Universidade de São Paulo (USP). O jornal O Estado de S. Paulo fará correção ao vivo a partir das 20 horas, com a participação de professores de cursinhos pré-vestibular.

Nas redes sociais, o tema foi majoritariamente elogiado por estudantes. A coordenadora de redação do curso Poliedro em São José dos Campos, Fabiula Neubern, também considera que seja de fácil desenvolvimento para os candidatos que se prepararam ao longo do ano, até por se aproximar da proposta do ano anterior (que foi “a importância do passado para compreender o presente”).

“É um tema que não surpreendeu a maioria dos professores. Vejo como muito positivo, é a Fuvest se colocando na sociedade, em trazer para o corpo de alunos pessoas que estão preocupadas com temas da atualidade.”

O crescimento do revisionismo científico nas redes sociais (como dos grupos terraplanistas) é um dos possíveis pontos de partida para responder ao tema proposto, indica a Fabiula. “A ciência sempre foi questionada e, com o advento das redes sociais, esse questionamento ganhou corpo.”

A professora também pontua que os candidatos poderiam escolher algum assunto específico para exemplificar o papel da ciência, como o desenvolvimento da inteligência artificial e de tecnologias que atenuem o avanço das mudanças climáticas.

Na segunda etapa da Fuvest, todas as questões são dissertativas. No primeiro dia, os candidatos realizaram a prova de Língua Portuguesa e a redação, que equivale a cerca de um terço do peso da nota final. No segundo dia, fazem disciplinas específicas de cada carreira.

A USP oferece 11.147 vagas em 106 carreiras. A lista de aprovados na segunda fase da Fuvest sai no dia 24 de janeiro. Essa é a data da primeira chamada. A segunda chamada acontece no dia 31 de janeiro. E a terceira chamada é no dia 7 de fevereiro.