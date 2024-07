Papel da China na economia e no comércio globais continua a aumentar, diz OMC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2024 - 9:19 Para compartilhar:

O secretariado da Organização Mundial de Comércio (OMC) publica nesta quarta-feira, 17, relatório de revisão sobre as políticas comerciais da China. A entidade sediada em Genebra argumenta que o papel do comércio, com reformas estruturais orientadas para o mercado, liberalização econômica e integração internacional, deve ser “crucial para as perspectivas futuras de crescimento” do país. Na sua avaliação, a OMC destaca que o papel chinês na economia e no comércio globais continua a aumentar.

A OMC menciona que o país deve crescer 4,6% neste ano, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), com mais desaceleração possível adiante, conforme a população envelhece, a força de trabalho diminui e a desaceleração da produtividade aumenta. “Mais riscos de baixa nos próximos anos incluem tensões geopolíticas, uma contração maior que a esperada no setor imobiliário e crescimento mais fraco global pesando na demanda”, afirma.

A China continua a ser uma importante força motriz para o crescimento econômico global, diz a OMC. A economia do país se recuperou bem dos choques da pandemia e suas exportações e importações continuam a crescer. A organização pondera, porém, que uma mudança estrutural na economia chinesa, afastando-se da indústria na direção do setor de serviços, “ficou estagnada”.

A OMC diz que a taxa de poupança da China continua a ser “muito elevada na comparação internacional”. O consumo doméstico poderia ser impulsionado no longo prazo por reformas no sistema previdenciário, no setor de saúde e moradia, bem como liberalização no setor de serviços. A dívida do governo cresceu a 116% do PIB em 2023, quando em 2020 era 99%.

A estabilidade de preços continua a ser o principal objetivo da política monetária chinesa, aponta a OMC. A inflação do país “tem seguido baixa ao longo dos últimos anos”, com máxima de 2,9% em 2019, enquanto o país mantém um regime de cambio flutuante, mas determinado em referência a uma cesta de moedas e com intervenções do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) “apenas para impedir flutuações excessivas no curto prazo”, diz a entidade.

O investimento estrangeiro direto (IED) na China recuou, de US$ 189 bilhões em 2022 a US$ 163 bilhões em 2023. O setor manufatureiro continua a ser o maior receptor desse investimento

Além disso, a OMC comenta que o país continua a dar apoio financeiro “e outros incentivos” para diferentes setores e indústrias locais.