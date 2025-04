Papel afiado e look milionário: Carol Marra se destaca na festa de ‘Dona de Mim’

Nesta quarta-feira, dia 16, o Museu de Arte do Rio (MAR), na Zona Portuária carioca, foi palco da celebração que marcou a chegada da nova novela das 19h da TV Globo: ‘Dona de Mim’. A trama, escrita por Rosane Svartman e com direção artística de Allan Fiterman, estreia na próxima segunda-feira, 21, trazendo em seu DNA a missão clara de dialogar com a diversidade do Brasil — inclusive com o público evangélico, como tem sido uma aposta evidente da emissora em suas produções mais recentes.

Na história, um dos núcleos de destaque da novela será justamente o da família vizinha da protagonista, formada por personagens ligados à igreja, como os vividos pelos atores Adélio Lima e Vilma Melo. A temática religiosa, que já rendeu sucesso em ‘Vai na Fé’ (2023), volta a ganhar força como fio condutor de histórias de superação e identidade.

E por falar em identidade, Carol Marra é um dos grandes destaques da nova trama — dentro e fora das telas. A talentosa atriz, que retorna às telas da Globo após dois anos, vive agora Natara, personagem trans em uma trama que valoriza a inclusão com sensibilidade e naturalidade.

Em sua última participação em novelas, Carol interpretou uma mulher cisgênero em ‘Quanto Mais Vida, Melhor’ (2021). Agora, em ‘Dona de Mim’, ela celebra a oportunidade de dar vida a uma mulher transgênero — e a escolha faz todo sentido: a personagem reflete a força de sua própria trajetória e simboliza um passo importante no atual movimento da teledramaturgia brasileira em abraçar, cada vez mais, o conceito de representatividade.

Natara é chefe do setor de inspeção de qualidade da fábrica de lingeries Boaz, comandada por Abel (Tony Ramos). Ela vive às voltas com as costureiras Kami (Giovanna Lancellotti) e Pam (Haonê Thinar) e, segundo Carol, o contraste entre a rigidez no trabalho e a leveza fora dele promete divertir o público.

“Sou aquela chefe linha dura, que cobra mesmo. Mas, fora dali, tem outra postura. Ela vai pro forró na feira de São Cristóvão e se diverte muito”, contou Carol, empolgada.

Sobre os bastidores da novela, a atriz foi só elogios: “Está sendo um processo divertido. E estar ao lado de atores que admiro torna tudo melhor ainda. É um presente, mais uma vez, ser dirigida pelo meu amigo Allan Fiterman e poder dar vida a um texto da brilhante Rosane Svartman.”

Questionada sobre os rumos de sua personagem, a atriz faz mistério: “Ainda não sabemos muita coisa. Estamos com poucos capítulos nas mãos. Mas estou muito feliz e espero que a Natara tenha desdobramentos interessantes ao longo da trama.”

Muito elegante, Carol arrancou elogios ao surgir no evento com um vestido da estilista polonesa Magda Butrym — queridinha de celebridades internacionais e referência no cenário da moda de luxo contemporânea. Com joias sofisticadas e produção impecável, o look completo da atriz está avaliado em mais de 11 mil euros.

Além de Carol, o elenco da novela também conta com nomes como Clara Moneke, protagonista da trama no papel de Leona — uma jovem vibrante que enfrenta uma dor profunda do passado —, e Haonê Thinar, atriz, bailarina e modelo PCD, que dá vida a uma das melhores amigas de Leona. Pedro Fernandes, também PCD, integra o elenco, ampliando o compromisso da obra com a representatividade. Já Rafa Vitti será filho do personagem de Tony Ramos na fábrica Boaz, compondo o mesmo núcleo de Carol.

Dona de Mim estreia com a promessa de repetir o êxito de Vai na Fé, trazendo pluralidade, emoção e histórias que refletem a vida real. E, se depender da energia que o elenco tem demonstrado — dentro e fora da tela —, a novela tem tudo para ser um grande sucesso.

Ainda na festa

Marcello Novaes confirmou o fim do namoro com a influenciadora Saory Cardoso, com quem estava há três anos. Durante o evento, o ator que viverá o vilão Jaques revelou estar solteiro e atribuiu o término à intensidade das gravações: “É difícil fazer novela e cuidar da saúde. Mal tenho tempo para treinar”, disse à revista Quem.

Porém…

A influenciadora Saory Cardoso foi às redes sociais na manhã desta quinta-feira, dia 17, e associou o fim do relacionamento com uma insatisfação do ator com um procedimento estético feito por ela nos últimos dias: um preenchimento nos glúteos. “Estou passando por um momento difícil”, lamentou ela.

Casos de Família Real

A princesa Sofia, filha caçula da rainha Letizia, da Espanha, estaria se recusando a voltar a morar no Palácio de Zarzuela, segundo o El Nacional. Prestes a completar 18 anos, Sofia quer estudar fora de Madrid e fugir do suposto controle da mãe, apontada como “obcecada pela imagem da realeza”. . Fontes ouvidas pelo jornal afirmam que a jovem considera a vida no palácio uma “prisão” e estaria determinada a construir um caminho longe da monarquia.

Bieber está falindo?

Após rumores de que Justin Bieber estaria enfrentando uma crise financeira, com dívidas de até US$ 20 milhões, a equipe do cantor negou tudo à US Weekly. As declarações foram atribuídas a um ex-funcionário, descrito como “ressentido e mal-informado.

Só fofoca

À The Hollywood Reporter, os representantes de Justin Bieber chamaram de “absurdo caça-cliques” a narrativa de que ele estaria falido. A equipe reforçou que o cantor segue focado em sua saúde e carreira, e que tudo isso são apenas boatos sem fundamento.

Até amanhã.