Papéis do Brasil fecham em alta em NY; EWZ sobe 0,88% e Vale ganha 1,28%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/02/2024 - 19:16

Esta segunda-feira, 12, foi de ganhos para papéis de empresas do Brasil em Nova York, mesmo com as bolsas americanas fechando em direções opostas, na expectativa por dados de inflação. O EWZ, maior fundo de índice de companhias ligadas ao Brasil, teve alta de 0,88%.

Entre as empresas, os American Depositary Receipt (ADRs) subiram. O ADR da Petrobras fechou em alta de 0,66% e o da Vale subiu 1,28%.

Entre os bancos, o papel do Itaú avançou 0,87% e o do Bradesco ganhou 0,73%. O papel da Braskem, que chegou a recuar mais de 2,5% no começo dos negócios, fechou em alta de 1%.

