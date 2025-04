Papamóvel de cortejo fúnebre foi montado em picape usada

ROMA, 26 ABR (ANSA) – Os restos mortais do papa Francisco, falecido na última segunda-feira (21), foram levados do Vaticano até a Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, em uma Dodge Ram configurada como papamóvel.

A picape que protagonizou o transporte fúnebre do pontífice argentino foi usada no México durante a viagem pastoral de 12 a 18 de fevereiro de 2016. O veículo foi entregue ao Papa no ano seguinte para celebrar o 25º aniversário das relações diplomáticas entre o México e o Vaticano.

Fabricada pela americana Dodge, que pertence atualmente ao grupo automotivo Stellantis, a Ram 1500 Classic saiu de linha em 2024. O modelo tinha três tipos diferentes de motores, todos com transmissão automática de oito velocidades.

O veículo utilizado durante o cortejo fúnebre de Francisco foi perfeitamente alinhado com a atitude que Jorge Mario Bergoglio sempre teve em relação aos carros usados em suas viagens, pois o religioso já foi visto a bordo de um antigo Ford Focus e de um normal Fiat 500L (ANSA).