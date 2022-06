Papais, Rony e Wesley trocam elogios após vitória do Palmeiras no Brasileirão Personagens da goleada do Verdão por 4 a 0 sobre o Botafogo, os atacantes falaram na saída de campo e exaltaram as atuações de um e outro, mas também a paternidade

O Palmeiras esteve em estado de graça, nesta quinta-feira, ao bater o Botafogo por 4 a 0, no Allianz Parque. O resultado levou o clube de volta para a liderança do Brasileirão com 19 pontos. Tudo isso graças a atuações iluminadas de Rony, com dois gols, e de Wesley, que fechou o placar com um golaço. Scarpa também contribuiu com um.





GALERIA

> Relembre as contratações do Palmeiras na Era Anderson Barros

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Na saída de campo, em entrevista ao Premiere, a dupla de atacantes fez elogios mútuos pelas atuações de cada um, mas também valorizaram a qualidade de pais, já que Wesley e sua esposa aguardam um filho. O momento é bom dentro e fora de campo.

– Um belo gol, parabéns para ele não só pelo gol mas como por ser pai. Uma obra de arte, um grande gol que ele fez. Que possa nos ajudar muito na competição – declarou Rony para Wesley.

– Uma bicicleta que nos ajudou bastante (em referência a um lance de Rony na defesa). Uma vitória importante, que nos recolocou na liderança e que era o grande objetivo. Parabenizar o Rony também pelo grande pai que ele é – disse Wesley para Rony.

Com os dois gols, Rony chegou a 12 na temporada pelo Palmeiras, enquanto Wesley foi a três. Ambos estão entre aqueles que mais atuaram pelo time em 2022. Agora eles e seus companheiros ocupam a liderança do Brasileirão com 19 pontos, com melhor ataque e melhor defesa. Na próxima rodada, pegam o Coritiba, fora de casa.

E MAIS:

E MAIS: