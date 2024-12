Papais Noéis invadem Turim em prol de crianças hospitalizadas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/12/2024 - 14:50 Para compartilhar:

TURIM, 8 DEZ (ANSA) – Milhares de pessoas vestidas de Papai e Mamãe Noel se reuniram na manhã deste domingo (8) em Turim, na Itália, para arrecadar fundos para o hospital infantil Regina Margherita. O encontro foi organizado pela Fundação Forma e fez a alegria das crianças internadas no centro de saúde. Muitos motociclistas e pessoas em bicicletas e até de canoa, vindos do rio Pó, em roupas natalinas também se uniram à multidão vermelha concentrada sob as janelas do hospital. Também estiveram presentes com suas acrobacias os super-heróis da Associação dos Super-Heróis Acrobáticos, que entregaram os presentes de Natal às crianças após descerem do telhado do centro médico.

Representantes das instituições também estiveram entre a multidão. Muitos banners com saudações, inclusive personalizados, foram produzidos para os pequenos internados.

Nas últimas semanas, diversas fantasias de Papai e Mamãe Noel foram vendidas para o evento. Todos os recursos arrecadados com a venda das roupas serão destinados à construção do novo setor de Patologia Neonatal do hospital. (ANSA).