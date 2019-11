‘Papai Noel dos Correios’ surpreende estudante que sonha em se tornar astronauta

Rio – Israel Carvalho, de 11 anos, contou os dias para o passeio ao observatório astronômico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ Nilópolis). Ontem, a visita tão desejada aconteceu. O que o aluno do 5º ano da Escola Municipal Diva Teixeira, em Queimados, Baixada Fluminense, não esperava é que um antigo sonho iria se realizar. Israel teve sua cartinha do projeto ‘Papai Noel dos Correios’ respondida com um grande embrulho prateado, entregue pelas mãos do Secretário Municipal de Educação, Lenine Lemos, e da orientadora educacional Juliana Carvalho. Era o telescópio que o menino desejava desde os 7 anos, quando decidiu que queria se tornar um astronauta.

“Eu nem acredito que finalmente tenho meu próprio telescópio. Agora vou chegar em casa e montar logo. Também vou estudar bastante para, um dia, conseguir ser o que eu sempre sonhei”, comemorou, emocionado.

Além de Israel, mais 299 crianças escreveram pedidos inusitados ao Bom Velhinho, sob a supervisão de Juliana. “Todos os nossos alunos participam da ação, desde o pré I até o 5º ano. Eles ficam bem animados em passar seus sonhos para o papel. Com as cartas, trabalhamos suas habilidades em sala de aula, já que enquanto contam as histórias, ainda desenvolvem a arte com desenhos. Sabemos que há pedidos que são verdadeiros sonhos, por isso agradeço muito aos Correios pela dedicação nessa parceria”, relata a educadora, que agendou a visita ao espaço para tornar a entrega do presente ainda mais especial.

A festa de entrega dos demais presentes do projeto será realizada no dia 10 de dezembro, a partir das 9h, no Teatro Metodista, em Queimados.

Dia de aprendizado para toda a turma