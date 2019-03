Papagaio comemora estreia no Atlético-MG: ‘Agora é chegar firme no mata-mata’

Além da oitava vitória seguida e da liderança do Campeonato Mineiro, a torcida do Atlético-MG teve mais um motivo para comemorar na noite desta quarta-feira, na vitória por 2 a 1 sobre o Tupynambás: a estreia de Papagaio. Contratado nesta temporada junto ao Palmeiras, o centroavante de 19 anos estreou com a camisa atleticana depois de se recuperar de uma lesão no tornozelo sofrida com a camisa da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 em fevereiro.

Como o Atlético-MG mandou a campo um time recheado de reservas, Papagaio vivia a expectativa de começar entre os titulares. Mas Levir Culpi preferiu manter o artilheiro Alerrandro, que terminou como maior goleador da primeira fase com oito gols. Mesmo assim, o novo reforço veio a campo no segundo tempo e comemorou a estreia.

“Agradeço muito a deus por ter tido oportunidade de voltar a jogar. Fiquei muito tempo parado por causa da lesão. Agradeço ao grupo, à comissão técnica e ao departamento médico, que me deram muito apoio. É muito importante voltar, para recuperar meu ritmo pouco a pouco. Hoje, acima de tudo, o importante foi a vitória do grupo, manter esse bom aproveitamento que a gente vem tendo no Mineiro, para chegar firme ao mata-mata do campeonato”, comentou.

Apesar da estreia, Papagaio teve uma atuação discreta, sem conseguir finalizar contra o gol do Tupynambás nos 47 minutos em que esteve em campo. Mesmo assim, ele elogiou a postura do Atlético-MG. “Eles ficaram com um jogador a menos e tiveram que se lançar para tentar buscar o empate, mas a gente soube controlar bem o jogo. A gente controlou bem as ações e fez os três pontos”, encerrou.

A Federação Mineira ainda não confirmou, mas o Atlético-MG entra em campo para enfrentar novamente o Tupynambás no próximo domingo, às 16 horas, no Mineirão, pelas quartas de final. O clube inclusive já iniciou a venda de ingressos para a partida.