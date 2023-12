Papa volta a ler discursos após tratamento contra bronquite

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/12/2023 - 9:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 7 DEZ (ANSA) – O papa Francisco voltou nesta quinta-feira (7) a realizar suas atividades normais, incluindo a leitura de diferentes discursos em audiências no Vaticano, depois de receber tratamento médico para se recuperar de uma bronquite infecciosa aguda.

Apesar da voz ainda cansada e com um pouco de tosse, o Pontífice leu as mensagens preparadas sem intercorrências e na íntegra.

Ele ainda acrescentou pensamentos improvisados sem precisar da ajuda de colaboradores como estava acontecendo nos últimos dias.

Ontem(6), Francisco disse que estava bem melhor, mas ainda sentia dificuldade ao falar demais. Na ocasião, ele precisou do auxílio do monsenhor Filippo Ciampanelli, um de seus assessores, para fazer a leitura da reflexão.

Segundo o Vaticano, os próximos dias do argentino serão movimentados, principalmente porque irá à Piazza Spagna, em Roma, para homenagear a Imaculada Conceição, depois que seu estado de saúde o obrigou a suspender alguns compromissos.

Entre outros, Jorge Bergoglio cancelou sua participação na 28ª Conferência Climática da ONU, a COP28, em Dubai. Além disso, ele teve que fazer suas audiências na Casa Santa Marta, sua residência oficial no Vaticano, bem como a oração do Angelus.

Reflexões – Em audiência com os novos embaixadores do Kuwait, Nova Zelândia, Malawi, Guiné, Suécia e Chade junto à Santa Sé, Francisco voltou a reiterar a preocupação do Vaticano pelo “futuro da nossa casa comum, especificamente pelos efeitos que as mudanças climáticas e a devastação dos ambientes naturais podem ter sobre os membros mais vulneráveis da família humana”.

“A Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, a COP28, que acontece atualmente em Dubai e na qual pretendia estar presente, pode constituir um passo histórico em frente na resposta com sabedoria e clarividência a estas ameaças claras e presentes para o bem comum universal”, afirmou o líder da Igreja Católica.

Ele ainda ressaltou que os embaixadores vão iniciar sua missão “num momento particularmente conturbado, marcado pela multiplicação dos conflitos armados, no que há muito tempo chama de uma terceira guerra mundial travada de forma fragmentada”.

Por fim, Francisco enfatizou também que a “alegria é o maior remédio” e alertou que quando uma pessoa perde a capacidade de se alegrar é porque “há algo de ruim dentro de si”.

“São Filippo Neri gostava de repetir ‘sejam alegres, sejam alegres’. Os cristãos não podem ficar tristes, o Evangelho é alegria, esperança, luz, anúncio de salvação”, concluiu. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias