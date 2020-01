Papa volta a dizer que guerra só causa morte e destruição

CIDADE DO VATICANO, 5 JAN (ANSA) – Pelo segundo dia consecutivo, o papa Francisco fez um apelo de paz em meio às tensões no Oriente Médio e ao risco de uma guerra entre Estados Unidos e Irã. Neste domingo (5), na tradicional celebração do Ângelus, no Vaticano, o líder da Igreja Católica evitou mencionar diretamente os dois países, mas renovou seu apelo para que uma guerra seja evitada. “Em tantas partes do mundo, sente-se o terrível ar de tensão. A guerra leva somente à morte e à destruição. Peço a todas as partes para manter acesa a chama do diálogo e do autocontrole, e a afastar a sombra da inimizade”, disse o Papa.

“Neste primeiro domingo do ano, renovo todos os desejos de serenidade e de paz no Senhor. Nos momentos de felicidade e nos de dificuldade, confiemos nele, que é a nossa esperança”, afirmou. “Recordo também o compromisso que adotamos no Ano Novo, no Dia Mundial da Paz: a paz como caminho de esperança, diálogo, reconciliação e conversa ecológica. Com a graça de Deus, podemos colocá-lo em prática”, ressaltou Francisco.

Ontem, Jorge Mario Bergoglio usou sua conta no Twitter para fazer seu apelo de paz. “Devemos acreditar que o outro tem a nossa mesma necessidade de paz. Não se obtém a paz se não se espera por ela. Peçamos ao Senhor o dom da paz!”, escreveu.

(ANSA)