Papa volta a celebrar audiência com fiéis após internação

CIDADE DO VATICANO, 28 JUN (ANSA) – O papa Francisco voltou a celebrar nesta quarta-feira (28) a audiência geral com fiéis na Praça São Pedro, após duas semanas de suspensão devido a uma cirurgia abdominal.

Apesar das já crônicas dificuldades de locomoção, o líder católico apareceu em forma e bem disposto, fazendo o tradicional giro de papamóvel entre os fiéis.

Sua última audiência geral havia sido em 7 de junho, horas antes de dar entrada no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, para fazer uma cirurgia de correção de uma hérnia surgida na cicatriz de uma operação anterior.

O Papa recebeu alta em 16 de junho, mas o Vaticano decidiu cancelar a audiência geral do dia 21 para não prejudicar a recuperação de Francisco.

Jorge Bergoglio, no entanto, voltará a interromper suas audiências semanais devido à pausa de verão no mês de julho. A próxima está marcada para 9 de agosto, já que no dia 2 o Papa viajará para Portugal.

“Sejam testemunhas concretas do Evangelho para aqueles que sofrem pela pobreza e pela guerra na Ucrânia”, disse Francisco em sua audiência nesta quarta. Bergoglio ainda ressaltou que o mundo “gasta mais dinheiro com armas do que com comida”. (ANSA).

