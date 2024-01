Papa volta a apelar por quem sofre com ‘horror da guerra’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/01/2024 - 9:01 Para compartilhar:

VATICANO, 10 JAN (ANSA) – O papa Francisco voltou a apelar nesta quarta-feira (10) pela paz e em prol de toda população que sofre com o horror da guerra na Ucrânia e no Oriente Médio.

“Renovamos a nossa proximidade com a oração à querida população ucraniana tão provada e a todos que sofrem o horror da guerra na Palestina e em Israel, bem como em outras partes do mundo”, declarou ele no final da audiência geral no Vaticano.

O Pontífice pediu orações “por estas pessoas que estão em guerra” e rezou “ao Senhor para que semeie a semente da paz nos corações das autoridades dos países”.

Desde o início da guerra, em 7 de outubro, Jorge Bergoglio tem se pronunciado semanalmente pedindo por paz no Oriente Médio e chegou a conversar com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, para destacar a urgência de promover assistência humanitária e um cessar-fogo na região.

Em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, ele tentou se envolver pessoalmente em mediações entre as partes, mas encontrou resistência nos dois países e acabou designando um enviado especial, o cardeal italiano Matteo Zuppi, para tentar encontrar brechas para o diálogo em Moscou e Kiev. (ANSA).

