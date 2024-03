++ Papa volta a apelar contra aborto e abusos em bênção ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/03/2024 - 8:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 31 MAR (ANSA) – O papa Francisco voltou a apelar contra a interrupção da gravidez e casos de abusos, durante a bênção Urbi et Orbi (“À cidade e ao mundo”) realizada neste domingo (31) no Vaticano após a missa de Páscoa.

“Neste dia em que celebramos a vida que nos foi dada na ressurreição do Filho, recordemos o amor infinito de Deus por cada um de nós: um amor que ultrapassa todos os limites e cada fraqueza. No entanto, como o precioso dom da vida é tantas vezes desprezado?”, questionou.

“Quantas crianças não conseguem nem ver a luz? Quantas morrem de fome ou são privadas de cuidados essenciais ou são vítimas de abusos e violência? Quantas vidas são tornadas objeto de comercialização para o crescente comércio de seres humanos?”, afirmou.

Por fim, Francisco pediu que “a luz da ressurreição ilumine as nossas mentes e converta os nossos corações, tornando-nos conscientes do valor de cada vida humana, que deve ser acolhida, protegida e amada”. (ANSA).

