Papa visitará Marselha para discutir crises no Mediterrâneo

29/07/2023 - 10:01

VATICANO, 29 JUL (ANSA) – O Vaticano confirmou neste sábado (29) que o papa Francisco viajará a Marselha, na França, nos dias 22 e 23 de setembro para participar de um encontro sobre o Mar Mediterrâneo, palco de inúmeras tragédias de migrantes nos últimos anos.

O pontífice chegará à segunda maior cidade francesa no fim da tarde do dia 22 e será recebido pelo presidente Emmanuel Macron.

Em seguida, irá à Basílica de Notre-Dame de la Garde para uma oração mariana com o clero local.

Seu último compromisso no dia será um momento de recolhimento com líderes religiosos em um memorial dedicado a marinheiros e migrantes desaparecidos no mar.

Já no dia 23, após uma audiência com pessoas em situação de dificuldade social, o Papa discursará na sessão conclusiva dos Encontros do Mediterrâneo, evento que reunirá 120 jovens de todas as religiões e bispos católicos de 30 países da região.

Na sequência, Francisco se encontrará novamente com Macron e encerrará sua viagem com uma missa no Estádio Vélodrome.

Uma semana depois, Jorge Bergoglio ainda fará uma inédita visita à Mongólia, que abriga uma das menores comunidades católicas do mundo. (ANSA).

