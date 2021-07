Papa visitará Eslováquia e Hungria entre 12 e 15 de setembro

VATICANO, 4 JUL (ANSA) – O papa Francisco anunciou neste domingo (4) que visitará entre os próximos dias 12 e 15 de setembro a Eslováquia e a Hungria, onde celebrará uma missa em Budapeste.

“Tenho o prazer de anunciar que de 12 a 15 de setembro, se Deus quiser, irei à Eslováquia para fazer uma visita pastoral”, disse o Pontífice aos fiéis após a oração do Ângelus na piazza São Pedro.

Francisco explicou que celebrará no dia 12 a missa de encerramento do 52º Congresso Eucarístico Internacional na capital húngara.

“Agradeço sinceramente a todos os que estão preparando esta viagem e rezo por eles. Oremos todos por esta viagem e pelas pessoas que estão trabalhando na sua organização”, acrescentou.

Durante sua passagem pela Eslováquia, Jorge Bergoglio visitará as cidades de Bratislava, Presov, Kosice e Sastin, informou um comunicado oficial do diretor da assessoria de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni.

Segundo a Santa Sé, a viagem acontecerá a convite das autoridades civis e das Conferências Episcopais dos dois países.

A programação detalhada da visita do Papa será publicada posteriormente. (ANSA)

Veja também