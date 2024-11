Papa visitará Córsega em 15/12 para evento sobre Mediterrâneo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/11/2024 - 11:01 Para compartilhar:

VATICANO, 23 NOV (ANSA) – O Vaticano anunciou neste sábado (23) que o papa Francisco fará uma visita apostólica à ilha da Córsega, na França, no próximo dia 15 de dezembro.

Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, o pontífice aceitou um convite das autoridades civis e eclesiásticas francesas e participará da conclusão de um congresso sobre a “religiosidade popular no Mediterrâneo” em Ajaccio, capital e cidade mais populosa da Córsega.

A agenda divulgada pelo Vaticano prevê que o Papa discurse na sessão conclusiva do evento e também após uma oração com bispos, padres, diáconos e seminaristas da ilha. A expectativa é de que, nesses pronunciamentos, o líder católico aborde a crise migratória no Mediterrâneo, tema caro para ele.

Antes de voltar a Roma, Francisco ainda celebrará uma missa em uma praça em Ajaccio e se reunirá com o presidente da França, Emmanuel Macron, no aeroporto da cidade.

Essa será a terceira viagem internacional do Papa em 2024, juntando-se a Indonésia, Papua-Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura, entre 2 e 13 de setembro, e Luxemburgo e Bélgica, entre 26 e 29 do mesmo mês. (ANSA).